Atomkraft : Streit um den Strom

Strom kommt aus der Steckdose. Aber wie kommt er da rein? Erzeugt werden kann Strom aus Kohle, Erdgas, Wind, Sonne und vielem mehr. Nicht alles davon ist gut für die Menschen und das Klima.

Da waren es nur noch drei. Am Silvesterabend wurden in Deutschland mehrere Atomkraftwerke abgeschaltet. Nun laufen in Deutschland nur noch drei statt sechs solcher Anlagen. Im Inneren dieser Kraftwerke werden winzig kleine Atome gespalten, um Strom zu erzeugen. Allerdings entsteht dabei extrem gefährlicher Müll. Das ist einer der Gründe, warum sich De...

