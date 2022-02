Kindernachrichten : Stürmische Zeiten

Flüge wurden gestrichen, Züge standen still und manche Schulen machten dicht: Der Sturm mit dem Namen Ylenia hat am Donnerstag für einige Probleme gesorgt.

Fachleute sprechen manchmal von Luftmassen-Bewegungen. Alle anderen kennen eher ein einfacheres Wort dafür: Wind! Davon gab es in Deutschland am Donnerstag jede Menge. Denn ein heftiger Sturm mit dem Namen Ylenia zog über das Land hinweg und hinterließ teilweise große Schäden. Auch in den kommenden Tagen soll es oft stürmisch sein. Hier beantworten wir...

