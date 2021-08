Schwimmen : Stundenlang durch die Nordsee schwimmen

Zehn Bahnen im großen Schwimmbecken. Für viele ist das schon anstrengend. Aber wie wäre es mit 1000 Bahnen? Das kann man sich kaum vorstellen. Der Extremschwimmer André Wiersig ist so eine Strecke am Wochenende geschwommen.

Der Mann war aber nicht in einem ruhigen Schwimmbad ohne Wellen unterwegs. Er schwamm fast 50 Kilometer durch die Nordsee. Los ging es in dem Ort Sankt Peter-Ording im Bundesland Schleswig-Holstein. Von dort schwamm er zu der Nordsee-Insel Helgoland. Insgesamt war er 18 Stunden unterwegs. Am frühen Morgen sei er in starke Strömung geraten, erzählte An...

