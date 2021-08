Agrar : Süße Äpfel brauchen Sonne

Rot oder grün, süß oder sauer, groß oder klein: Äpfel sind sehr unterschiedlich. Es gibt viele verschiedene Sorten. Manche Äpfel musst du bald nach der Ernte essen. Andere Sorten kannst du lange lagern und sie schmecken trotzdem noch gut.

In vielen Bundesländern in Deutschland hat die Apfelernte begonnen. Die Obstbauern in Sachsen etwa rechnen mit einer guten Ernte - und mit mehr Äpfeln als im Vorjahr. Auch die Qualität sei gut, sagt ein Experte aus dem Bundesland. Allerdings seien die Äpfel etwas weniger süß als in den Jahren zuvor. «Dafür hat einfach die Sonne gefehlt.»...

