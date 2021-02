Fußball : Super Stürmer treffen aufeinander

In der Bundesliga schoss er fast jedes Spiel ein Tor. 26 Tore hat Robert Lewandowski in dieser Saison schon für den FC Bayern erzielt. In der Torschützen-Tabelle der Liga steht er damit mit Abstand auf Platz eins.

Auch in der Champions League (gesprochen: tschämpiens liig) schoss Robert Lewandowski vergangenes Jahr die meisten Tore. Diese Saison sieht es in dem Turnier aber anders aus. Die meisten Tore im bisherigen Wettbewerb schoss Erling Haaland von Borussia Do...

