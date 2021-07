Computer : Superrechner schaffen Milliarden Rechenaufgaben

Computer oder Laptop sind speziell in der Corona-Zeit noch wichtiger geworden. Zum Beispiel wurde so Unterricht zu Hause möglich. Für die Forschung sind aber viel größere Geräte nötig. Am Freitag wird so ein mega Rechenkünstler eingeweiht.

Bläulich leuchtet es in den Gängen. Links und rechts ragen Wände voller Technik empor. Kabel greifen wie Krakenarme um sich. Hier steht ein Superrechner! Ein XXL-Computer sozusagen. Der heißt Horeka und steht an der Universität in Karlsruhe im Bundesland Baden-Württemberg. Die Forscherinnen und Forscher dort haben Großes damit vor. Wir beantworten eini...

