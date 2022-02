Musik : Superstars machen eine große Show

Im Land USA freuen sich gerade eine Menge Menschen auf ein großes Sport-Ereignis: den Super Bowl. So wird das Finale der US-amerikanischen Football-Liga (kurz: NFL) genannt. Dann treten die besten Teams in der Sportart American Football gegeneinander an.

Millionen Menschen weltweit verfolgen dieses Ereignis, aber nicht nur wegen des Spiels. Auch die Show in der Halbzeit spielt eine wichtige Rolle. Große Künstler treten dann auf und unterhalten das Publikum. Diesen Sonntag sind es Superstars aus den Musikrichtungen Hip-Hop, R&B und Rap. «Das hätte schon vor langer Zeit passieren sollen. Es ist das grö...

