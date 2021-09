Kunst : Tanzende Tränen

In durchsichtigen Ballons rollen Tänzerinnen und Tänzer über den Boden. Vielleicht hast du so etwas Ähnliches schon einmal gesehen oder sogar ausprobiert. Denn manche Menschen nutzen solche Plastikkugeln in der Freizeit, um in einem Pool oder über eine Wiese zu rollen.

Das hat einen Künstler auf eine Idee gebracht. Er erklärt: Seine Ballons stellen Tränen dar. Wenn sie über den Platz rollen, führen die Tränen gemeinsam einen Tanz auf. Die Aufführung ist momentan in der Stadt Basel im Land Schweiz zu sehen....

