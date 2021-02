Fußball : Trainer lobt überragenden Stürmer

Wenn er gegen die Besten spielt, läuft er zur Höchstform auf: Der Fußballer Erling Haaland hat in dieser Saison in der Champions League (gesprochen: tschämpiens liig) schon acht Tore geschossen. Zwei davon gelangen ihm am Mittwochabend beim FC Sevilla in Spanien.

Bei dem Turnier treten die besten Vereine Europas gegeneinander an. Dortmund steht im Achtelfinale und gewann mit 3:2. Dortmunds Trainer Edin Terzic hatte schon vorher auf Erling Haaland gehofft. «Edin hat viel mit mir geredet», erzählte der Stürmer. «Er...

