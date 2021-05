Fußball : Trainieren mit Blick auf die Berge

Oben auf den Bergen liegt noch Schnee. Doch die Männer aus Deutschland sind am Freitag nicht zum Skifahren ins bergige Österreich gereist. Denn bei den Männern handelt es sich um die Fußball-Nationalmannschaft. Das Team ist in Österreich, um dort für die Europameisterschaft zu trainieren.

Zehn Tage lang sollen die Spieler im Ort Seefeld Sport treiben und fit werden. «Das Trainingslager ist ein wichtiger Schlüssel für das Turnier», sagte der Bundestrainer Joachim Löw. Er will die Spieler intensiv vorbereiten. Mit in das Trainingslager gereist sind auch zwei Fußballer, die schon längere Zeit nicht mehr in der Nationalmannschaft gespielt ...

