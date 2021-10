Forstwirtschaft : Tricks für einen neuen Wald

Bei Containern denkt man eher an die großen Kisten auf Schiffen oder Lastwagen. Doch auch im Wald wird der Begriff gebraucht: Da ist dann von Container-Pflanzen die Rede.

Das sind keine eckigen Gewächse, sondern so bezeichnet man eine Art, Pflanzen zu züchten. Dazu werden in speziellen Töpfen aus Samen etwa junge Bäumchen großgezogen. Die Bäume sind dann sozusagen Topfpflanzen. Sind sie gut gewachsen, können sie mit fertigen Wurzeln und Erde in den Wald gepflanzt werden. Normalerweise würden sich die Bäume in der Natur...

