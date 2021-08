Tiere : Uhu Paula erholt sich

Uhu Paula brauchte Hilfe. Das Tier hatte sich in einem Drahtzaun verheddert. Anwohner haben den Uhu gefunden und direkt die Feuerwehr gerufen.

Die Feuerwehrleute konnten Paula mit einer Schere aus dem Zaun befreien. Beim Tierarzt wurde sie dann operiert. Seitdem erholt sie sich in einer Tierhilfe-Station. Inzwischen geht es Paula wieder gut. Wahrscheinlich darf sie in ein bis zwei Wochen wieder in die Freiheit....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.