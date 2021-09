Tiere : Um die Wette röhren

Laute, dröhnende Rufe hallen durch den Wald. Es klingt ein bisschen wie schmerzhaftes Muhen und Grunzen. Röhren wird dieses Geräusch genannt. Es ist ein Ruf der zeigt: Ich bin bereit zur Paarung! Und der, der hier ruft, ist ein Rothirsch.

Sein Röhren ist momentan in unseren Wäldern zu hören. Denn im September beginnt die Paarungszeit der Rothirsche. Sie wird von Fachleuten Brunft genannt. Zur Brunft röhren Rothirsche was das Zeug hält, um die Weibchen zu beeindrucken. Außerdem tragen die Männchen Kämpfe mit ihren Geweihen aus. Der Name Rothirsch passt übrigens nur im Sommer gut zu den ...

