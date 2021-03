Fußball : Unbedingt besser als gegen Spanien

Viel schlimmer als beim letzten Länderspiel kann es eigentlich nicht werden. Da verlor die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Herren mit 0:6 Toren gegen Spanien!

Jetzt gibt es die Chance, den Fans besseren Fußball zu zeigen. Darauf hofft auch der Bundestrainer vor dem Spiel gegen Island am Donnerstagabend. Immerhin geht es um die Teilnahme an der Weltmeisterschaft im kommenden Jahr. Es ist das erste Spiel in der Gruppe. «Wir wollen nicht nur mit guten Ergebnissen in die WM-Qualifikation starten, sondern uns pos...

