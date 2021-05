Glücksspiele : Unfassbar viel Geld

So richtig glauben konnte es der Gewinner nicht. «90 Millionen Euro, 90 Millionen Euro ...», habe er immer wieder gesagt. Das berichtete eine Sprecherin des Glücksspiele-Anbieters Lotto. Der Mann aus dem Bundesland Hessen hatte tatsächlich den sogenannten Eurojackpot gewonnen. Nun ist er um 90 Millionen Euro reicher.

So ein riesiger Gewinn klingt herrlich. Doch was macht man am besten mit so viel Geld? Ein Forscher sagt: «Geld macht am meisten glücklich, wenn man damit andere glücklich macht.» Deshalb sollte man erstmal weitermachen wie bisher und sich in Ruhe überlegen, was einem wichtig ist. So könnte man zum Beispiel gezielt Hilfsprojekte unterstützen....

