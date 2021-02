Gesellschaft : Unterschiedliche Gründe fürs Fasten

Die Karnevalszeit geht vorbei und die Fastenzeit beginnt. So ist es jedes Jahr am Aschermittwoch. Einige Menschen fasten nun bis Ostern. Christen machen das aus religiösen Gründen. In der Bibel heißt es nämlich, dass Jesus 40 Tage in der Wüste gefastet hat.

Doch auch aus anderen Gründen entscheiden sich Menschen dazu, in dieser Zeit auf etwas zu verzichten. Sie lassen zum Beispiel die Finger von Süßigkeiten, essen kein Fleisch oder lassen den Fernseher aus. Manche wollen damit etwas für ihre Gesundheit tun....

