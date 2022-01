Freizeit : Unterwegs auf großem Fuß

Stapf, stapf, stapf. Wer einfach so durch den Schnee wandert, kann viel Spaß haben. Möglicherweise wird es aber auch sehr anstrengend! Denn liegt der Schnee hoch, können die Füße tief einsinken. Vor allem bei frischem Schnee kommt man dann nur schwer voran.

Einfacher geht es mit Schneeschuhen. Diese länglichen flachen Teile schnallt man sich unter die Schuhe. Damit vergrößern Schnee-Wanderer praktisch die Fläche ihres Fußes. So sinken sie weniger ein. Schneeschuh-Wandern ist in den vergangenen Jahren ein beliebter Sport geworden, vor allem in den Bergen. Es gibt sogar Wettkämpfe in der Sportart. Dabei r...

