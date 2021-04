Demonstrationen : Unzufrieden über Klima-Treffen von Regierungschefs

Der neue Präsident des mächtigen Landes USA will vieles anders machen als sein Vorgänger. Das gilt auch für die Klimapolitik. Damit ist gemeint: Was wird jetzt getan, damit sich die Erde nicht weiter erhitzt?

Um darüber zu sprechen, hatte der Präsident Joe Biden zu einer Online-Konferenz mit anderen wichtigen Politikerinnen und Politikern eingeladen. Auch Angela Merkel nahm am Donnerstag für Deutschland daran teil. Die Teilnehmer wollten so auch ein weiteres Klima-Treffen vorbereiten, das in einigen Monaten geplant ist. Mit den Reden auf der Konferenz ware...

