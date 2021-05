Geschichte : Uralte Knochen in einer Höhle entdeckt

Für manche klingt es ein bisschen gruselig. Doch die Wissenschaftler im Land Italien waren begeistert, als sie ihre Entdeckung machten. Sie fanden in einer Höhle Knochenteile und Schädelreste von Neandertalern. Diese Verwandten des heutigen Menschen lebten vor Tausenden Jahren. Die gefundenen Knochen sind wohl zwischen 50 000 und 68 000 Jahre alt, schätzen die Forscher. Ein Fund könnte sogar 100 000 Jahre alt sein.

Das Forschungsteam drang in der Guattari-Höhle in Ecken vor, die bislang in der Höhle noch nicht untersucht wurden. Sie fanden unter anderem Tierknochen und verbrannte Holzkohle. Das könnte darauf hindeuten, dass die Neandertaler eine Art Herd benutzten, um Essen zuzubereiten. Mit Hilfe der Knochen können die Forscher außerdem erkennen, wie die Umwelt ...

