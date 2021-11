Darts : Verloren gegen die Weltbeste

Erst kürzlich hatte der Darts-Profi Gabriel Clemens noch gegen einen früheren Weltmeister gewonnen. Am Dienstag ist der Deutsche jetzt aber selbst bei einem wichtigen Turnier ausgeschieden: dem Grand Slam of Darts (gesprochen: gränd släm of darts). Verloren hat er dabei nicht gegen irgendwen: Fallon Sherrock gilt als die beste Frau in der Sportart weltweit.

Die Britin konnte ihren Sieg zuerst kaum fassen: «Ich weiß selbst nicht, wie ich das geschafft habe», sagte sie. Ihre Schwester hatte sogar Tränen in den Augen. Fallon Sherrock hat damit das Achtelfinale erreicht. Und bald steht für sie schon das nächste wichtige Turnier an: die Darts-Weltmeisterschaft....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.