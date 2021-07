Flüchtlinge : Versprechen zum Schutz von Menschen

Die Idee war damals ein großer Fortschritt! In einem Dokument wurde festgelegt: Menschen haben das Recht auf Schutz und Aufnahme, wenn sie in ihrer Heimat verfolgt werden oder dort aus anderen Gründen in großer Gefahr sind.

Das wurde vor genau 70 Jahren beschlossen und heißt Genfer Flüchtlingskonvention. Eine Menge Länder haben das Dokument unterschrieben. Sie versprechen also, Flüchtende zu schützen. Dazu gehört etwa auch Hilfe bei Krankheit und für Bildung. Wer aber zum Beispiel im Krieg Verbrechen begangen hat, hat kein Recht auf diesen Schutz. Die Not ist bis heute g...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.