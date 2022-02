Gesellschaft : Versteckte Bilder auf der Haut

Für manche Menschen ist die eigene Haut wie eine Leinwand. Sie lassen sich Bilder tätowieren: Blumen, Muster oder den Namen des eigenen Kindes zum Beispiel.

Doch wer sich in Thailand in Asien von einem Sak-Yant-Meister ein Bild stechen lässt, hat statt Schönheit etwas anderes im Sinn: So ein Tattoo soll für magische Kräfte sorgen. Sak bedeutet in etwa tätowieren. Yant bezeichnet die speziellen regelmäßigen Muster, die eine bestimmte Bedeutung haben. Wer zum Meister geht, bespricht deshalb erst, was das Ta...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.