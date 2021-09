Wahlen : Viel Applaus trotz schwieriger Zeiten

Acht Minuten lang klatschen! Danach können einem die Hände schon mal wehtun. Bei einem großen Treffen am Samstag klatschten tatsächlich Politikerinnen und Politiker so lange. In der Stadt Nürnberg in Bayern waren Mitglieder der Partei CSU zusammengekommen.

Die Leute klatschten allerdings nicht für einen Kollegen aus ihrer Partei. Auf der Bühne stand Armin Laschet, der Chef der CDU. Dazu musst du wissen: Die Parteien CDU und CSU arbeiten eng zusammen. Oft werden sie sogar Schwester-Parteien genannt. Bei Bundestagswahlen treten sie gemeinsam als Union an, so auch bei der Wahl am 26. September. Richtig beg...

