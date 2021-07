Währung : Viel Betrug mit 20-Euro-Scheinen

Wer Geld fälscht, möchte wohl möglichst viel Falschgeld unter die Leute bringen. Deswegen könnte man meinen: Die Betrüger und Betrügerinnen drucken sich vor allem 100-Euro-Scheine und 200-Euro-Scheine selbst. Aber das stimmt gar nicht!

Der beliebteste Falschgeld-Schein in Deutschland ist mittlerweile der 20-Euro-Schein. Das gab die Bundesbank am Freitag bekannt. Diese Scheine machen vier von zehn Fälschungen aus. Auch 10-Euro-Scheine werden gerne gefälscht. Der Grund ist wohl: Wer betrügt, will möglichst nicht auffliegen. Und die Kriminellen hoffen, dass die Menschen bei den Zehnern ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.