Auktion : Viel Geld für ein paar alte Schuhe

Mehr als eine Million Euro für ein Paar Turnschuhe? Das klingt wirklich viel zu teuer. Und dann sind die Schuhe auch noch alt und gebraucht. Außerdem hat da jemand etwas draufgeschrieben.

Immerhin: Das Autogramm auf den Schuhen stammt von dem früheren Basketball-Star Michael Jordan. Außerdem hat er die Schuhe selbst getragen. Die Unterschrift und der frühere Besitzer machen sie so wertvoll. Michael Jordan spielte viele Jahre sehr erfolgreich in der NBA. Die Liga in Nordamerika gilt als die beste Basketball-Liga der Welt. Nun hat ein Sa...

