Museen : Viel los in der Flasche

Wie kommt das Schiff in die Flasche? Das fragt sich wohl jeder, der zum ersten Mal ein sogenanntes Buddelschiff sieht.

Die Modellbauer haben dafür so ihre Tricks. Jürgen Landmann verrät sie in Workshops für Kinder. Er hat ein Buddelschiff-Museum in Neuharlingersiel, im Norden von Deutschland. In den Flaschen dort stecken Segelschiffe, U-Boote und sogar die berühmte Titanic. «Da ist richtig viel los in der Flasche», sagt Jürgen Landmann. Seit 50 Jahren führt er das kle...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.