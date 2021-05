Freizeit : Viel zu tun für die Rettungsschwimmer

An vielen Seen und Stränden sorgen sie für Sicherheit: Rettungsschwimmer. Sie passen auf, dass möglichst niemandem beim Baden etwas passiert. Doch auf die Badezeit in diesem Jahr blicken sie mit etwas Sorge. Das hat verschiedene Gründe.

Die Rettungsschwimmer glauben etwa, dass viele Leute nicht mehr so fit sind wie vor Corona. «Viele unterschätzen, wie viel Fitness verloren gegangen ist, wenn sie lange zu Hause sind und sich über einen langen Zeitraum nicht regelmäßig und ausreichend bewegen», sagte ein Fachmann. Das trifft auch auf die Rettungsschwimmer selbst zu, die gerade nicht im...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.