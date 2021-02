Bundesregierung : Viele reden mit

Bund und Länder beraten wieder: Sätze wie diesen hörte man am Mittwoch häufiger. Gemeint ist: Bei dem Online-Treffen kommen die Chefs und Chefinnen der 16 deutschen Bundesländer und die deutsche Kanzlerin Angela Merkel zusammen.

Solche Treffen gab es in den letzten Monaten immer wieder. Es geht darum, wie Deutschland mit dem Coronavirus umgeht. Am Mittwoch sprachen die Politikerinnen und Politiker etwa darüber, die meisten Einschränkungen noch bis in den März zu verlängern. Doc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.