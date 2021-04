Natur : Vom Turban zur Tulpe

Rot, gelb oder lila: Tulpen blühen in verschiedenen kräftigen Farben. Und woran erinnern dich die Köpfe der Tulpe? Vielleicht an eine umgedrehte Glocke? Oder an einen Turban?

Das ist eine Kopfbedeckung, die in manchen Gegenden der Welt häufig getragen wird. Die Tulpe soll ihren Namen tatsächlich von dem türkischen Wort für Turban haben. Es lautet: tülbent. Vor mehreren Hundert Jahren brachte ein Mann aus Österreich die Tulpe aus der Türkei mit. Er dachte, die Blume würde tülbent heißen. Später wurde daraus das Wort Tulpe....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.