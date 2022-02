Wetter : Von der Eisscholle gerettet

Die 18 Menschen haben ziemliches Glück gehabt: Mit einem Helikopter und Booten wurden sie am Sonntag gerettet. Denn sie befanden sich auf einer treibenden Eisscholle auf dem Eriesee in Nordamerika.

Der See gehört zu den sogenannten Großen Seen. So wird eine Gruppe von fünf zusammenhängenden Seen genannt. Diese gehören teilweise zu den USA und teilweise zu Kanada. Die Grenze der beiden Länder verläuft unter anderem durch den Eriesee. Der Wetterdienst der Gegend hatte am Wochenende gewarnt: «Sie werden dringend gebeten, sich vom Eis auf dem Eriese...

