Bau : Von oben auf die Stadt schauen

Mit offenen Armen steht sie auf dem Berg und begrüßt die Menschen. Die Rede ist von einer berühmten, riesigen Figur: der Christus-Statue in der Stadt Rio de Janeiro. Die Großstadt liegt im Land Brasilien in Südamerika.

Viele Urlauber steigen zu der Figur hinauf, um Fotos zu machen und den Ausblick auf die Stadt am Meer zu bewundern. Der vollständige Name der Figur lautet «Cristo Redentor». Auf Deutsch bedeutet das «Christus der Erlöser». Die Statue ist 30 Meter hoch. Die Kirche hatte vor vielen Jahren den Auftrag erteilt, sie zu bauen. An diesem Dienstag feiert die ...

