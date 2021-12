Skispringen : Von Schanze zu Schanze

Die Rennfahrer der Formel 1 reisen von Rennstrecke zu Rennstrecke und sammeln Punkte. So ähnlich ist das auch bei den Skispringern im Winter. Rund um Silvester springen sie in kurzer Zeit von vier verschiedenen Schanzen. Daher hat der berühmte Wettbewerb auch seinen Namen: Vierschanzen-Tournee.

Los geht es am Mittwoch an dem Ort Oberstdorf im Bundesland Bayern. Am 1. Januar geht es in der Stadt Garmisch-Partenkirchen weiter. Danach reisen die Sportler in unser Nachbarland Österreich für zwei weitere Springen. Große Hoffnungen darf sich der deutsche Skispringer Karl Geiger machen. Vor einem Jahr wurde er bei der Tournee Zweiter. Bei den ander...

