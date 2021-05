Vulkane : Vor einem Vulkan fliehen

Autos und Motorräder stauen sich auf der Straße. Auch zu Fuß sind viele Menschen unterwegs. Sie alle verlassen die Stadt Goma im Land Demokratische Republik Kongo in Zentralafrika. Das wurde für einen Teil der Stadt in der Nacht zu Donnerstag so angeordnet. Denn ein Vulkan in der Nähe könnte möglicherweise erneut ausbrechen. Er heißt Nyiragongo.

Am Wochenende war der Vulkan bereits ausgebrochen. Menschen hatten daraufhin in Panik ihre Häuser verlassen. Der Lava-Strom des Vulkans stoppte dann kurz vor dem Flughafen von Goma. Mehrere Menschen werden seitdem vermisst. Tausende Menschen aus Dörfern vor der Stadt wurden obdachlos. Der Nyiragongo ist einer der bedeutendsten Vulkane Afrikas. Er hat ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.