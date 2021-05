Unwetter : Vor Überschwemmungen gerettet

Das war einfach viel zu viel Regen! Zwei Tagen regnete es wie verrückt in der Region Canterbury in Neuseeland. In einem Ort dort kam mehr Wasser runter als in den ganzen fünf Monaten seit Beginn des Jahres zusammen.

Das führte dazu, dass Straßen überschwemmt wurden. Auch manche Brücken konnten nicht mehr genutzt werden. Hunderte Menschen wurden deshalb lieber in Sicherheit gebracht, einige davon sogar mit dem Hubschrauber. Die Behörden forderten auch einige Menschen auf, lieber in höhere Gebiete zu gehen. Denn bei dem vielen Regen könnten weitere Flüsse zu voll w...

