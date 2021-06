Agrar : Während der Fahrt Gurken pflücken

Gurken, Gurken, überall Gurken! Es gibt eine Region in Deutschland, die ist besonders bekannt für Gurken: der Spreewald. Die Region liegt in Brandenburg im Osten, südöstlich der Hauptstadt Berlin. Dort werden viele Gurken angebaut und geerntet. Aber auch in anderen Teilen Deutschlands gibt es Gurkenfelder.

Im Spreewald hat die Ernte dieses Jahr etwas später angefangen als sonst. Das liegt daran, dass es im April und Mai recht kalt war, sagen Experten. Doch nun sind mehrere Gurkenflieger unterwegs. So werden die Erntemaschinen genannt, die über die Felder gezogen werden. Sie erinnern ein bisschen an ein Flugzeug. Ein Gurkenflieger ist ein spezieller Trak...

