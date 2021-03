Wetter : Warmer Ferienstart

Temperaturen fast wie im Sommer! Die soll es Dienstag und Mittwoch tagsüber an vielen Orten in Deutschland geben. Denn warme Luft strömt von Südwesteuropa zu uns. Darüber können sich vor allem die Kinder freuen, die frei haben. In vielen Bundesländern starten am Montag die Osterferien.

Leider hält das gute Wetter nicht lange an. Denn für die zweite Hälfte der Woche und auch Ostern sagen Wetter-Experten wieder kühlere Temperaturen voraus....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.