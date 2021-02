Wetter : Warmer Winter

Eis essen, T-Shirt tragen und draußen sein. So sah das vergangene Wochenende für viele aus. Die warmen Temperaturen ließen einen fast vergessen: Das war kein Wochenende im Frühling, sondern noch im Winter. Für Wetter-Fachleute geht der Winter von Anfang Dezember bis Ende Februar. Jedes Jahr schauen sich die Meteorologen an, wie die Temperaturen in dieser Zeit ausfielen. Das vergleichen sie dann mit früheren Wintern. Am Freitag gaben sie bekannt: Der jetzige Winter war zu warm.

«Für viele Menschen sind die milden Temperaturen jetzt sehr angenehm - für Meteorologen sind sie jetzt im Winter sehr beunruhigend», sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes. Denn solche Veränderungen haben zum Beispiel Auswirkungen auf die Natur ...

