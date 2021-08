Tiere : Was für ein Prachtkäfer

Das ist aber ein Prachtexemplar! Das sagen manche Leute, wenn sie etwas besonders toll finden. Im Bundesland Bayern ist gerade ein kleines Tier gefunden worden, auf das diese Beschreibung super passen würde. Es handelt sich nämlich um einen Prachtkäfer.

Genauer gesagt: um einen Berliner Prachtkäfer. Er ist etwa so groß wie eine 1-Euro-Münze. Wissenschaftler hatten das Tier in einem Stück Holz entdeckt. Zuletzt hatten Forscher den seltenen Käfer in der Region vor mehr als 15 Jahren nachgewiesen....

