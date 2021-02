Essen & Trinken : Weiches Wasser aus der Quelle

Wasser quillt aus dem Boden. Das kann zum Beispiel passieren, wenn ein unterirdisches Leitungsrohr kaputt ist. Wasser tritt an manchen Orten aber auch auf natürliche Weise an die Oberfläche. Man spricht dann von Quellen.

«Quellen gibt es grundsätzlich überall», sagt der Wasser-Wissenschaftler Dieter Kämmerer. Sie entstehen, wenn Grundwasser an die Oberfläche tritt, etwa im Wald. In der Region Taunus im Bundesland Hessen finden sich zum Beispiel viele Quellen. An einigen ...

