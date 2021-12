Wissenschaft : Welle machen gegen Feinde

Die Zuschauer in einer Ecke des Stadions reißen die Arme in die Luft. Die Leute daneben machen es ihnen nach. So geht die Bewegung rund im Stadion. Es sieht aus wie eine Welle und wird La-Ola genannt. Doch wusstest du, dass auch Fische solche Wellen erzeugen können?

Fachleute haben das herausgefunden. Die Forschenden hatten eine kleine Fischart in Mexiko beobachtet. Diese Fische bewegen sich in riesigen Schwärmen. Wenn sie abtauchen, streifen sie die Wasseroberfläche mit ihrem Schwanz. Weil das Tausende Fische hintereinander machen, entstehen Wellen an der Wasseroberfläche. Die Forschenden vermuten, dass es dafür...

