Darts : Weltmeister mit verrückter Frisur

Dieser Mann fällt einfach auf. Er hat viele Tattoos, einen auffälligen Haarschnitt, bunte Haare und noch dazu ein Bild auf dem Kopf gemalt. Das zeigt meistens den Kopf einer Schlange mit weit offenem Maul. Deswegen wird der Mann gerne auch «Snakebite» genannt. Das ist Englisch und bedeutet Schlangenbiss. Den Schlangenkopf malt er sich aber nicht selbst auf. Das macht seine Frau für ihn.

Peter Wright ist aber nicht nur für sein Aussehen bekannt. Er kann auch super Pfeile werfen. Am Montagabend wurde er Weltmeister in der Sportart Darts! Dabei wirft man Pfeile auf eine Scheibe. Die Scheibe ist in verschiedene Flächen unterteilt. Je nachdem, welche Fläche man trifft, gibt es unterschiedlich viele Punkte. Es gewinnt der Mensch, der ge...

