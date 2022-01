Lebensmittel : Wenig Geld für ein langes Brot

Dieses lange Brot schmeckt den Menschen in unserem Nachbarland Frankreich besonders gut: Baguette heißt es und gilt als typisch französisch. Baguette wird zum Beispiel in Bäckereien, aber auch in Supermärkten täglich verkauft.

Doch gerade gibt es Streit um den Preis für das Brot. Eine Supermarktkette hatte angekündigt, Baguettes für nur noch 29 Cent pro Stück zu verkaufen. «Das helle Baguette ist ein Grundprodukt für Hunderttausende französische Familien, die beim Einkauf auf jeden Euro achten müssen», sagte der Chef zu Begründung. Das ist viel zu günstig, sagen aber zum B...

