Gesundheit : Weniger Ansteckungen, mehr Geimpfte

Endlich unter 100! Nach acht Wochen ist eine wichtige Zahl in der Corona-Krise unter den Wert von 100 gesunken. Es handelt sich um die Sieben-Tage-Inzidenz. Diese Zahl gibt an: Wie viele von 100 000 Menschen haben sich innerhalb einer Woche neu mit dem Coronavirus angesteckt.

Die Fachleute vom Robert Koch-Institut teilten am Freitag mit: Die Sieben-Tage-Inzidenz für Deutschland liegt etwa bei 97. Es handelt sich dabei um einen Mittelwert für das ganze Land. Das bedeutet, in manchen Gegenden ist die Zahl höher, in anderen niedriger. Gründe für die sinkenden Zahlen seien zum Beispiel strengere Corona-Regeln und Impfungen, sa...

