Fußball : Weniger Rummel vor dem großen Wettkampf

Freitag? War da was? Oh, ja! Freitag startet die Fußball-EM. Doch noch ist bei vielen Menschen wenig Begeisterung zu spüren. Woran liegt das?

Laaangweilig! So würden wohl eine Menge Menschen die vielen Monate der Corona-Zeit bezeichnen. Denn Treffen und Veranstaltungen mussten oft ausfallen. Nun steht endlich mal wieder etwas Großes an: die Europameisterschaft im Fußball. Trotzdem ist bei vielen die Vorfreude nicht so riesig wie sonst. Häuser und Autos etwa sind kaum geschmückt. In Supermärk...

