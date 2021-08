Geschichte : Wenn eine Mauer Familien trennt

Deutschland war viele Jahre durch eine Grenze geteilt, in Ostdeutschland und Westdeutschland. Durch Berlin zog sich sogar eine Mauer. Vor 60 Jahren wurde sie gebaut.

Stell dir vor, auf einer Straße bei dir um die Ecke wird plötzlich ein großer Stacheldraht gezogen. Niemand von deiner Seite darf mehr auf die andere Seite gehen. Du kannst zum Beispiel Freunde und Verwandte nicht mehr besuchen, die dort wohnen. So etwas Ähnliches ist vor 60 Jahren in der Stadt Berlin passiert. Am frühen Morgen des 13. August 1961 fin...

