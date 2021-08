Wahlen : Wenn Politiker an der Haustür klingeln

Eine große Wahl steht an in Deutschland. Davor machen die Parteien und Politikerinnen und Politiker viel Werbung für sich. Zum Beispiel beim Haustür-Wahlkampf.

Stell dir vor, es ist Wochenende und plötzlich klingelt ein wichtiger Politiker an der Haustür. Er ist nicht allein, sondern er wird von anderen Politikern, Fotografen und Reportern begleitet. Warum der Mann gekommen ist? Er möchte sich vorstellen und mit deinen Eltern etwa über Themen sprechen, die sie beschäftigen. So ungefähr lief es am Wochenende ...

