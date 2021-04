Wetter : Wenn sich das Wetter nicht entscheiden kann

Erst strahlt die Sonne, dann ist es kühl und es regnet wie aus Kübeln: Zu dieser Jahreszeit scheint das Wetter oft verrückt zu spielen. Wir haben einen Wetter-Experten gefragt, woran das liegt.

Schal, Mütze und Jacke? Oder nur ein leichter Pullover? Gerade zu dieser Jahreszeit ist häufig nicht ganz klar, wie das Wetter wird und was man anziehen sollte. Häufig ist es an einem Tag kühl und regnerisch, am nächsten schon wieder sonnig. Oder der Wechsel geschieht am selben Tag ganz plötzlich. Manche Leute sprechen vom typischen April-Wetter. Ung...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.