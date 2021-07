Schulen : Wer kann unterrichten?

Wer hat Zeit, Schülerinnen und Schülern in den Ferien etwas beizubringen? Diese Frage stellen sich gerade eine Menge Schulen, etwa in Bayern. Viele Kinder und Jugendliche haben in der Corona-Zeit Schulstoff verpasst. Wer will, soll das Verpasste deshalb während der Ferien nachholen können. Doch dafür braucht es Menschen, die unterrichten.

Die Lehrerinnen und Lehrer haben jedoch Urlaub. In Bayern haben sich zu wenige bereit erklärt, trotzdem beim Sommer-Unterricht zu helfen. Darum sind nun auch älterer Schüler, Studierende, Eltern oder Lehrer gefragt, die eigentlich schon pensioniert sind. Über eine Internetseite sollen die Freiwilligen und die Schulen zusammengebracht werden....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.