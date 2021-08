Politik : Wie ist die Stimmung vor der Wahl?

Umfragen sollen in der Politik zeigen, wie die Stimmung unter den Leuten ist. Welche Partei kann auf viele Stimmen bei der Bundestagswahl hoffen, welche steht nicht so gut da? Gerade hat sich eine Partei neu an die Spitze gesetzt.

Das Rennen wird immer spannender! Immerhin darf der Sieger Deutschland regieren. Nur noch vier Wochen, genau am 26. September, dann wird der Bundestag neu gewählt, also unser Parlament.Bis dahin liefern sich die politischen Parteien noch einen harten Wettkampf um die Stimmen der Wählerinnen und Wähler. Für Spannung sorgen dabei auch die Umfragen. Sie ...

