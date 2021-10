Archäologie : Wieder ganz

Viele Menschen puzzeln gerne. Aber selten haben sie dabei ein so wertvolles Puzzle vor sich, wie die Expertin eines Museums aus der Stadt Mainz jetzt zusammengesetzt hat. Dabei ging es um viele, viele Stücke eines uralten, kaputtgegangenen Gefäßes. Das Gefäß aus Glas stammt aus der Römerzeit.

Gefunden wurde es in einem Grab im Land Frankreich. Fünf Monate brauchte die Fachfrau, um alle Teile zusammenzusetzen. Nun kann man wieder lesen, was damals schon auf dem Gefäß stand: Vivas feliciter. Also übersetzt: Lebe glücklich. Im Museum freuten sich die Menschen, dass die Arbeit erfolgreich war. «Es ist ein kleines Meisterwerk, aus diesen zahlre...

